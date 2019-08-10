رياضة | مانشستر سيتي يلتهم ويست هام بخماسية نظيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يلتهم ويست هام بخماسية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الانجليزي النسخة الماضية مضيفه وست هام يونايتد بخماسية نظيفة ضمن الجولة الأولى من مسابقة البريميرليج.

واستعرض مانشستر سيتي قوته في مباراته الاولى بالمسابقة، حيث يحل حتى هذه اللحظة في المركز الثاني بفارق الأهداف وراء ليفربول الذي تغلب على ضيفه نوريتش سيتي 4-1 بافتتاح الدوري مساء الجمعة.

وسجل الأهداف لمانشستر سيتي كل من جابريال جيسوس (25) ورحيم سترلينج (51 و75 و90+1) وسيرجيو أجويرو (85 من ركلة جزاء).

اعتمد جوارديولا على البرازيلي جابريال جيسوس على حساب الأرجنتيني أجويرو في خط الهجوم، إلى جانب رحيم سترلينج ورياض محرز الذي شارك على حساب البرتغالي برناردو سيلفا، قاد الإسباني رودري خط الوسط من الخلفي وراء كيفن ي بروين ودافيد سيلفا، فيما لعب الفرنسي إيميريك لابورت في عق الخط الخلفي إلى جانب الإنجليزي جون ستونز، بإسناد من الظهيرين كايل ووكر وأولكسندر زينتشينكو.

Advertisements

واعتمد مانويل بيليجريني على عيسى ديوب خط الدفاع إلى جانب فابيان بالبوينا والظهيرين ريان فريدريكس وأرون كريسويل، وتواجد ديكلان رايس كلاعب ارتكاز بجانب جاك ويلشير، ولعب الفرنسي سيباستيان هالر كرأس حربة أمام الثلاثي ميكاييل أنتونيو ومانويل لانزيني وفيليبي أندرسون الذ خرج مصابا.

وطالب جمهور وست هام بركلة جزاء في الدقيقة الثامنة بعد لعبة مشتركة بين رودري ولانزيني، لكن الحكم لم يسفر عن شيء بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، وأنقذ الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي مرماه من هف محقق في الدقيقة العاشرة، عندما تصدى لتسديدة مركزة من محرز.

وافتتح جيسوس التسجيل في الدقيقة 25، عندما تابع عرضية ووكر من الجهة اليمنى نحو القائم القريب رغم تدخل ديوب، والتقط حارس مانشستر سيتي إيديرسون كرة سهلة من هالر في الدقيقة 36، وأثمرت لعبة مشتركة لمانشستر سيتي عن تسديدة من بعد 15 يارده لدي بروين تصدى لها فابيانسكي في الدقيقة 38.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لسيتي بعد مخالفة بحق محرز، لكن فابيانسكي أنقذ ركلة أجويرو في الدقيقة 84، قبل أن يعوض الأخير في الدقيقة 86، بنجاحه في تنفيذ ركة جزاء أخرى، وأكمل سترلينج ثلاثيته في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعدما أسكن الكرة بهدوء في الشباك إثر تمريرة من محرز.