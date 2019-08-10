رياضة | لأول مرة.. الرجاء المغربي يلجأ إلى "الفيسبوك" لنقل مباراته في دوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي الرجاء المغربي، بأنه سينقل مباراته أمام نادي بريكاما الجامبي في الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا عبر تقنية "البث المباشر" على الصفحة الرسمية للنادي على موقع الفيسبوك، وهذا في واقعة تحدث للمرة الأولى، بسبب عدم وجود أي فرصة لنقل المباراة تليفزيونيا.

وأوضح نادي الرجاء المغربي، بأنه سيتخدم خدمة "البث المباشر" لنقل مباراته في دور ال64 بدوري أبطال أفريقيا، لرغبته في مساعدة الجماهير في مشاهدة هذه المباراة التي لن تكون منقولة تليفزيونيا بسبب بعض المشاكل التقنية في دولة جامبيا.

ويذكر بأن نادي الرجاء المغربي يعود للمشاركة من جديد هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غياب دام لـ4 سنوات عن المشاركة في أقوى بطولات القارة السمراء