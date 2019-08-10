رياضة | الإسماعيلي ينتظر ملابس الفريق الجديدة من شركة ألمانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي ينتظر ملابس الفريق الجديدة من شركة ألمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم الخليج 365 الرياضي أن شركة جاكو الألمانية قد أرسلت الكميات المتفق عليها من ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى منذ ايام.

وأفاد مصدر مسئول بالنادى الإسماعيلى أن الملابس أرسلت إلى مصر والان تتواجد بالجمارك وسيتم بدء الإجراءات عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك لاستلام شحنة الملابس.

هذا وقد أعلنت شركة جاكو الألمانية بالأمس تعاقدها مع النادى الإسماعيلى لمدة موسمين.