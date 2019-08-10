رياضة | جدول مباريات دورة البقاء بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات دورة البقاء بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم مواعيد دورة البقاء بدوري القسم الثاني، والتي تقام بنظام 3 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى 4 أندية، يقام بينهم دوري من دوري واحد، على ملاعب محايده، وهم النصر للتعدين، وتحرير أسوان، وناصر ملوي، والوليدية.

بينما تضم المجموعة الثانية الشمس، دمياط، وبورتو، وأبي صقل، على أن يبقى فريق منهم بالقسم الثاني، ويهبط 3 فرق للقسم الثالث.

وتشمل المجموعة الثالثة : الجزيرة وكفر الشيخ، وسيدي سالم، ومركز شباب تلا، على أن يبقى فريق منهم بالقسم الثاني، ويهبط 3 فرق للقسم الثالث.

المجموعة الأولى :

الأحد 1 سبتمبر: الوليدية مع التعدين بستاد سوهاج , و ناصر ملوي مع تحرير أسوان بستاد الأقصر.

السبت 7 سبتمبر: الوليدية مع ناصر ملوي بستاد بني سويف , والتعدين مع تحرير أسوان بالأقصر .

الأربعاء 11 سبتمبر: الوليدية مع تحرير أسوان بسوهاج , والتعدين مع ناصر ملوي بستاد قنا.

المجموعة الثانية:

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الأحد 1 سبتمبر: أبي صقل مع الشمس بالمدينة الرياضية ببورسعيد , ودمياط مع بورتو بالمركز الأولمبي .

السبت 7 سبتمبر: أبي صقل مع دمياط بالمدينة الرياضية ببورسعيد , والشمس مع بورتو بستاد القناة.

الأربعاء 11 سبتمبر: أبي صقل مع بورتو بالمدينة الرياضية ببورسعيد , والشمس مع دمياط بالقناة.

المجموعة الثالثة :

الأحد 1 سبتمبر: سيدي سالم مع الجزيرة بمطروح بستاد دمنهور, وكفر الشيخ مع تلا بستاد برج العرب الفرعي .

السبت 7 سبتمبر: سيدي سالم مع كفر الشيخ ببرج العرب الفرعي , والجزيرة بمطروح مع تلا بستاد دمنهور .

الأربعاء 11 سبتمبر : سيدي سالم مع تلا ببرج العرب الفرعي , والجزيرة بمطروح مع كفر الشيخ بدمنهور.

وتقام جميع المباريات في الرابعة والنصف عصرا.