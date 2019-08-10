رياضة | رسميًا.. أياكس يعلن تجديد عقد "حكيم زياش" حتى صيف 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. أياكس يعلن تجديد عقد "حكيم زياش" حتى صيف 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أياكس الهولندي منذ قليل عن تجديد عقد اللاعب الدولي المغربي "حكيم زياش" حتى عام 2022، وذلك لرغبة النادي في الحفاظ على لاعبه المتألق في هذه الفترة، بعدما وصلت إليه عروض مغرية من عدة أندية أوروبية خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

ونشر نادي أياكس تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، قال فيها، بأنه سعيد بتجديد عقد حكيم زياش مع الفريق والذي يعني إستمراره مع النادي حتى صيف عام 2022.

وعلقت الصحف الهولندية على خبر تجديد عقد "حكيم زياش" مع بطل الدوري الهولندي، مؤكدة بأن تجديد عقد اللاعب كان الخبر السار الوجيد لجماهير أياكس هذا الصيف، خاصة بعدما خسر النادي نجمي الفريق ماتيس دي ليخت وفرنكي دي يونغ، لصالح يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني على الترتيب.

ويذكر بأن حكيم زياش كان قد أنضم لصفوف نادي أياكس في صيف عام 2016 قادمًا من نادي " تفينتي انشكيده"، ونجح المغربي الدولي في خطف الأنظار بشكل كبير بعدما قاد فريقه إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.