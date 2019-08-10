شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: عامر حسين رئيسًا للجنة المسابقات وسمير عثمان للجنة الحكام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات للموسم الجديد، إذ حافظ عامر حسين على رئاسته للجنة مسابقات القسم الأول، فيما تم تعيين سمير عثمان رئيسًا للجنة الحكام خلفًا لعصام عبدالفتاح.

ونشر اتحاد الكرة بيانًا على صفحته بـ«فيسبوك» جاء كالآتي:

Advertisements

«قرر الاتحاد المصري لكرة القدم حرصا على سير العمل في المرحلة المقبلة تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات على النحو التالي:

- لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة كابتن/ عامر حسين

- لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة كابتن / خالد كامل

- لجنة مسابقات القسم الثالث برئاسة كابتن / شوقي عبد الشافي, إضافة إلى إشرافه على مسابقات الخماسية والشاطئية والنسائية.

- لجنة الحكام برئاسة كابتن / سمير عثمان.



بالإضافة إلى استحداث لجنة فض المنازعات برئاسة أحد رجالات القضاء، فيما ستولى إدارة شؤون اللاعبين إدارة محترفة برئاسة كابتن/ وليد العطار، أما بالنسبة إلى لجنة رابطة أندية القسم الأول فقد تم مخاطبة الأندية لتحديد مرشيحها لبدء تفعيلها، كما يجري العمل على تكوين لجنتي أندية القسمين الثاني والثالث، ومن المقرر أن يعلن عن تشكيل لجان رخص الأندية والفروع وشؤون المدربين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك».