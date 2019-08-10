شكرا لقرائتكم خبر عن روما يعرض على إنتر مبادلة «دجيكو» بـ«إيكاردي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض نادي روما الإيطالي على نظيره إنتر ميلان إجراء صفقة تبادلية يحصل بموجبها الثاني على أحد أهدافه، خلال فترة الانتقالات الصيفية، إيدن دجيكو.

ويرغب روما في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، الذي خرج من حسابات المدير الفني أنطونيو كونتي وإدارة نادي إنتر.

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وأشارت صحيفة Il Messaggero الإيطالية إلى أن روما مستعد لتقديم «دجيكو»، بالإضافة إلى 40 مليون يورو، مقابل «إيكاردي».

وأضافت أن روما على استعداد لدفع راتب يصل لـ 7 ملايين يورو سنويًا لـ«إيكاردي».

ويعتبر «دجيكو» أحد اللاعبين المطلوبين في الإنتر، إذ كان على رادار النادي تحسبًا لفشل صفقة البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد، ورغم نجاح الإنتر في ضم اللاعب، فإن تقارير صحفية أشارت إلى استمرار اهتمامه بـ«دجيكو».