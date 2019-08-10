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عمرو وردة يتحدى باوك اليوناني

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة يتحدى باوك اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قال موقع «نوفا سبورتس» اليوناني، إن اللاعب المصري عمرو وردة، الذي يلعب ضمن صفوف نادي باوك، يرفض الرحيل عن الفريق رغم خروجه من حسابات المدير الفني، أبيل فيريرا.

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وأشار الموقع إلى أن اللاعب رفض مؤخرًا عرضًا من نادي أنقرة جوجو التركي لعدم رغبته في اللعب خارج اليونان.

وأوضح أن اللاعب ينتظر عرضًا داخل اليونان أو من دوري أوروبي أفضل للموافقة على الرحيل عن باوك.

وكشف موقع «سبورت تايم» اليوناني أن المدير الرياضي لباوك استدعى «وردة» في مكتبه للمرة الثالثة خلال الـ 10 أيام الأخيرة، فيما وصفت اللاعب بـ«الحالة الفريدة كإنسان ومحترف»، فيما حذرته من تحدي رئيس النادي، إيفان ساففيدي.

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