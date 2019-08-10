شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة يتحدى باوك اليوناني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال موقع «نوفا سبورتس» اليوناني، إن اللاعب المصري عمرو وردة، الذي يلعب ضمن صفوف نادي باوك، يرفض الرحيل عن الفريق رغم خروجه من حسابات المدير الفني، أبيل فيريرا.
وأشار الموقع إلى أن اللاعب رفض مؤخرًا عرضًا من نادي أنقرة جوجو التركي لعدم رغبته في اللعب خارج اليونان.
وأوضح أن اللاعب ينتظر عرضًا داخل اليونان أو من دوري أوروبي أفضل للموافقة على الرحيل عن باوك.
وكشف موقع «سبورت تايم» اليوناني أن المدير الرياضي لباوك استدعى «وردة» في مكتبه للمرة الثالثة خلال الـ 10 أيام الأخيرة، فيما وصفت اللاعب بـ«الحالة الفريدة كإنسان ومحترف»، فيما حذرته من تحدي رئيس النادي، إيفان ساففيدي.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو وردة يتحدى باوك اليوناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.