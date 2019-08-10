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الزمالك فى معسكر مغلق الأربعاء استعداد لـ"ديكاداها" الصومالي...

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جدة - عمرو شويل يدخل الفريق الكروى بنادى الزمالك بقيادة طارق يحيى معسكرا مغلقا بعد تدريبات الأربعاء المقبل، استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالى، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

 

ويخوض الزمالك مباراة ودية فى الثامنة من مساء اليوم السبت على ملعب النادى الأبيض، استعدادا لمواجهة ديكاداها على أن يحصل اللاعبين على أجازة بعد تلك المباراة لقضاء عيد الأضحى مع أسرهم ثم يتم استئناف الاستعدادات بعد ذلك لمواجهة الفريق الصومالى.

 

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ومن المقرر أن يُعلن طارق يحيى عن قائمة الزمالك بعد مران الأربعاء لدخول المعسكر المغلق استعدادا للمباراة المرتقبة مع بطل الصومال فى ضربة البداية الأفريقية.

 

 

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