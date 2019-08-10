شكرا لقرائتكم الزمالك فى معسكر مغلق الأربعاء استعداد لـ"ديكاداها" الصومالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويخوض الزمالك مباراة ودية فى الثامنة من مساء اليوم السبت على ملعب النادى الأبيض، استعدادا لمواجهة ديكاداها على أن يحصل اللاعبين على أجازة بعد تلك المباراة لقضاء عيد الأضحى مع أسرهم ثم يتم استئناف الاستعدادات بعد ذلك لمواجهة الفريق الصومالى.
ومن المقرر أن يُعلن طارق يحيى عن قائمة الزمالك بعد مران الأربعاء لدخول المعسكر المغلق استعدادا للمباراة المرتقبة مع بطل الصومال فى ضربة البداية الأفريقية.
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