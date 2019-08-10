شكرا لقرائتكم شريف إكرامى يهنئ متابعيه بمناسبة عيد الأضحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه شريف اكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، التهنئة الشعب المصرى بعيد الاضحى المبارك .

وكتب إكرامى عبر تويتر : " كل سنه وأنتم ناس أصيله و طيبه و عيد أضحي مبارك و سعيد عليكم و علي كل حبايبكم" .

كل سنه وأنتم ناس أصيله و طيبه و عيد أضحي مبارك و سعيد عليكم و علي كل حبايبكم

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ويواجه فريق الأهلي نظيره "اطلع برة" الجنوب السودانى فى ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال أفريقيا غداً الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام مباراة العودة على نفس الملعب يوم 25 من نفس الشهر.

وأكد الجهاز الفنى للأهلى أن شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق، سيكون جاهزاً للتواجد فى التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين من الآن.

وكان شريف إكرامى قد أجرى مؤخرًا جراحة إزالة بعض العظام الزائدة من الركبة فى ألمانيا، حيث نفذ جزءاً كبيراً من برنامجه التأهيلى فى ألمانيا قبل العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل؛ تمهيدًا لعودته تدريجيًا لتدريبات حراس مرمى الفريق.