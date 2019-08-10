شكرا لقرائتكم تشكيل اللجان الرئيسية في الجبلاية للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات للموسم الكروى الجديد، وجاءت على النحو التالي: - لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة عامر حسين. - لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل. Advertisements - لجنة مسابقات القسم الثالث برئاسة شوقي عبد الشافي إضافة إلى إشرافه على مسابقات الخماسية والشاطئية والنسائية. - لجنة الحكام برئاسة / سمير عثمان. - لجنة شئون اللاعبين برئاسة / وليد العطار

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