شكرا لقرائتكم الجبلاية ترشح هذا الثنائي لرئاسة لجنة شئون المدربين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح مسئولو اتحاد الكرة، الدكتور طه إسماعيل، و الدكتور عمرو أبو المجد، لتولي أحدهما رئاسة لجنة شئون المدربين المزمع تشكيلها خلال الفترة القادمة.

واتفق إتحاد الكرة على توثيق عقود المديرين الفنيين والمدربين ومديري الكرة بالاتحاد بدءا من الموسم المقبل، حتى يتسنى لهم استخراج بطاقات دخول الملاعب في الموسم الجديد 2019/2020، ومن المقرر أن يكون رسم توثيق العقد هو نسبة 3% من القيمة السنوية للتعاقد تسدد بخزينة اتحاد الكرة عند التوثيق.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة اجتمعت بمسئولى أندية الممتاز، وتمت مناقشة بعض التوصيات قبل الموسم الجديد، أهمها ، استخدام كرة موحدة لمباريات الدوري وكأس مصر ، وإجراء قرعة غير موجهة لبطولة الدوري على أن ينطلق الموسم الجديد فى 19 سبتمبر المقبل.