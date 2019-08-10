شكرا لقرائتكم جدول مباريات فريق المصري تحت 18 عام ببطولة الجمهورية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعلنت لجنة مسابقات بطولات الجمهورية للشباب والناشئين بالاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول مباريات الدور الأول لبطولة الجمهورية تحت 18 عام (الفئة العمرية 2001) بمشاركة فريق المصري الذي جاءت مبارياته على النحو التالي :

الأسبوع الأول : المقاولون & المصري وتقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2019

الأسبوع الثاني : المصري & الانتاج الحربي وتقام على ملعب فرع النادي المصري بحي الضواحي في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 30 اغسطس 2019

الأسبوع الثالث : بيراميدز & المصري وتقام بمجمع الأسيوطي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2019

الأسبوع الرابع : المصري & طنطا وتقام على ملعب فرع النادي المصري بحي الضواحي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2019

الأسبوع الخامس : طلائع الجيش & المصري وتقام على الملعب الفرعي لجهاز الرياضة العسكري في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2019

الأسبوع السادس : المصري & نادي مصر وتقام على ملعب فرع النادي المصري بحي الضواحي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019

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الأسبوع السابع : انبي & المصري وتقام على ملعب انبي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2019

الأسبوع الثامن : المصري & الأهلي وتقام على الملعب الفرعي لاستاد الجيش بالسويس في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2019

الأسبوع التاسع : حرس الحدود & المصري وتقام على ملعب حرس الحدود بالمكس في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2019

الأسبوع العاشر : المصري & وادي دجلة وتقام على ملعب فرع النادي المصري بحي الضواحي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2019

الأسبوع الحادي عشر : سموحة & المصري وتقام على ملعب سموحة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2019

الأسبوع الثاني عشر : المصري & أسوان وتقام على ملعب فرع النادي المصري بحي الضواحي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2019

الأسبوع الثالث عشر : الزمالك & المصري وتقام على ملاعب مجمع الناشئين بنادي الزمالك في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2019

الأسبوع الرابع عشر : المصري & الاسماعيلي وتقام على ملعب فرع النادي المصري بحي الضواحي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2019

الأسبوع الخامس عشر : الاتحاد السكندري & المصري وتقام على ملعب الاتحاد الجديد بسموحة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019

الأسبوع السادس عشر : مصر المقاصة & المصري وتقام على المدينة الرياضية بدمو “الفيوم” في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019

الأسبوع السابع عشر : المصري & الجونة وتقام على ملعب فرع النادي المصري بحي الضواحي في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2019