شكرا لقرائتكم جدول مباريات فريق المصري تحت 18 عام ببطولة الجمهورية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أعلنت لجنة مسابقات بطولات الجمهورية للشباب والناشئين بالاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول مباريات الدور الأول لبطولة الجمهورية تحت 18 عام (الفئة العمرية 2001) بمشاركة فريق المصري الذي جاءت مبارياته على النحو التالي :
الأسبوع الأول : المقاولون & المصري وتقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2019
الأسبوع الثاني : المصري & الانتاج الحربي وتقام على ملعب فرع النادي المصري بحي الضواحي في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 30 اغسطس 2019
الأسبوع الثالث : بيراميدز & المصري وتقام بمجمع الأسيوطي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2019
الأسبوع الرابع : المصري & طنطا وتقام على ملعب فرع النادي المصري بحي الضواحي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2019
الأسبوع الخامس : طلائع الجيش & المصري وتقام على الملعب الفرعي لجهاز الرياضة العسكري في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2019
الأسبوع السادس : المصري & نادي مصر وتقام على ملعب فرع النادي المصري بحي الضواحي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019
الأسبوع السابع : انبي & المصري وتقام على ملعب انبي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2019
الأسبوع الثامن : المصري & الأهلي وتقام على الملعب الفرعي لاستاد الجيش بالسويس في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2019
الأسبوع التاسع : حرس الحدود & المصري وتقام على ملعب حرس الحدود بالمكس في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2019
الأسبوع العاشر : المصري & وادي دجلة وتقام على ملعب فرع النادي المصري بحي الضواحي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2019
الأسبوع الحادي عشر : سموحة & المصري وتقام على ملعب سموحة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2019
الأسبوع الثاني عشر : المصري & أسوان وتقام على ملعب فرع النادي المصري بحي الضواحي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2019
الأسبوع الثالث عشر : الزمالك & المصري وتقام على ملاعب مجمع الناشئين بنادي الزمالك في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2019
الأسبوع الرابع عشر : المصري & الاسماعيلي وتقام على ملعب فرع النادي المصري بحي الضواحي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2019
الأسبوع الخامس عشر : الاتحاد السكندري & المصري وتقام على ملعب الاتحاد الجديد بسموحة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019
الأسبوع السادس عشر : مصر المقاصة & المصري وتقام على المدينة الرياضية بدمو “الفيوم” في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019
الأسبوع السابع عشر : المصري & الجونة وتقام على ملعب فرع النادي المصري بحي الضواحي في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2019
كانت هذه تفاصيل خبر جدول مباريات فريق المصري تحت 18 عام ببطولة الجمهورية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.