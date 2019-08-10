شكرا لقرائتكم "الراقي" يغري علي معلول بـ 33 مليون جنيه للرحيل عن الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتمسك نادي أهلي جدة السعودي، بالحصول على خدمات التونسي، علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم إعلان القلعة الحمراء أكثر من مرة التمسك بخدمات اللاعب ورفض رحيله.

علم "الخليج 365"، قيام النادي السعودي، بإغراء علي معلول بمضاعفة راتبه السنوي الذى يتقاضاها مع النادي الأهلي، بالوقت الحالي، للانتقال لصفوف أهلي جدة خلال الموسم الكروي الجديد.

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وعرض نادي أهلي جدة، سداد مليوني دولار كراتب سنوي لصالح علي معلول، لينتقل بشكل رسمي لصفوف النادي السعودي، ويخوض تجربة جديدة، بعد نجاحه الملفت للنظر داخل القلعة الحمراء، على مدار السنوات الأخيرة، ليصبح معشوق الجماهير الأهلاوية وأفضل لاعبي الفريق بالوقت الحالي وأحد أفضل المحترفين الأجانب بالدوري المصري بجانب مواطنه فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك.

ويتقاضي علي معلول مع النادي الأهلي، مليون دولار سنويا، بعد قيامة بتعديل عقده وتمديده خلال الفترة الماضية، حيث قام مسئولو القلعة الحمراء، برفع قيمة راتبه، بعد تألقه الملفت لكن هذا لم يمنع أهلي جدة من مضاعفة راتبه فى محاولة لإغراء اللاعب بقبول العرض السعودي فى فترة التنقلات الحالية.

ولا يزال النادي الأهلي، يرفض بشكل قاطع رحيل علي معلول فى الميركاتو الصيفي الجاري، حيث تم استبعاد اللاعب التونسي من قائمة المرشحين للرحيل، رغم الترحيب برحيل أى لاعب من الثلاثى الأفريقي الآخر وهم المغربي وليد أزارو والأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور آجاى.