الخليج 365 يكشف تكاليف استضافة الأهلى بعثة إطلع برة 16 يوما...

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جدة - عمرو شويل يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، نظيره أطلع برة الجنوب السوداني فى الدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال افريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب غداً الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام مباراة العودة على نفس الملعب يوم 25 من نفس الشهر.
وأستقر مسئولو النادي الأهلي على استضافة الفريق السوداني لمدة 16 يوم بداية من موعد وصولهم يوم 9 أغسطس الجاري، وحتى موعد رحيلهم، خاصة وأن هذه هى رغبة بطل جنوب السودان الذي فضل إقامة المواجهتين في برج العرب عن إقامة المباراة الخاصة به في مدينة جوبا السودانية.
وعلم "الخليج 365" أن استضافة النادي الأهلي، لبعثة فريق أطلع برة الجنوب سوداني ستكلف الخزينة الحمراء قرابة 700 ألف جنيه، وهو ما يعادل نصف القيمة المادية حال سفر بعثة القلعة الحمراء إلى السودان لخوض إحدى المواجهتين هناك، وبالتالى تسبب إقامة المباراتين فى مصر توفير 700 ألف جنيه كاملة على الخزينة الحمراء.
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