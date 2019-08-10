شكرا لقرائتكم رامون دياز يمنع تواجد طارق يحيى بجهاز الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتضاءل فرص استمرار طارق يحيي، المدير الفني المؤقت، لفريق الزمالك، مع القلعة البيضاء ضمن الجهاز الفني الجديد المنتظر توليه المسئولية، وذلك بالتزامن مع اقتراب الأرجنتيني رامون دياز من تولي تدريب الفريق الأبيض بالموسم القادم.

رامون دياز المرشح الأقوي لتدريب الزمالك



وأصبح رامون دياز المرشح الأول والأقوي لتدريب الزمالك الموسم القادم، بعد المفاوضات المكثفة بين النادي والمدرب حول كافة بنود العقد، وكشفت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن دياز وافق على تدريب القلعة البيضاء نظير تقاضي 2 مليون يورو سنويا.

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رامون دياز يرفض المصريين فى جهازه



ويتمسك نادي الزمالك، بوجود مدرب مصري ضمن الجهاز الفني الجديد للمدرب الأجنبي، لكن رامون دياز يرفض هذا الأمر نهائيا، خاصة أن عدد معاونيه يبلغ 8 أفراد، ووافق الخواجة على تخفيض معاونيه ليصبحوا 7 لكن هذا لا يمنع صعوبة تواجد مدرب مصري ضمن جهاز الفني المعاون.

وشهدت الساعات الماضية، جس نبض مسئولو الزمالك، لطارق يحيي المدير الفني المؤقت، لمعرفة إمكانية تواجده فى منصب المدرب العام ضمن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الأجنبي، ورغم ترحيب طارق يحيي لكن تولي رامون دياز المسئولية سيمنع حدوث المخطط الأبيض بوجود مدرب مصري فى الجهاز الفني سواء طارق يحيي أو أى أسم آخر.