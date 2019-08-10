شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات دورة الترضية لتحديد فرق القسم الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة مواعيد دورة الترضية لتحديد الفرق الأربعة الأخرى المشاركة في دوري القسم الثاني موسم 19- 2020 . جاء ذلك بعد قرار زيادة عدد أندية الممتاز "ب" الجديد إلى 48 ناديا بدلا من 36 ناديا ، ويتحمل اتحاد كرة القدم نفقات الحكام و مصاريف الملاعب التي تقام عليها المباريات خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 11 سبتمبر المقبل وتقام الدورة من دور واحد على ملاعب محايدة وبدون جمهور ، ويتم في ختامها تصعيد أول وثان مجموعة الصعيد المكونة من : الوليدية ، التعدين، ناصر ملوي ، تحرير أسوان .. بالإضافة إلى تصعيد أول مجموعة القاهرة المكونة من : أبي صقل، الشمس، بورتو السخنة، دمياط .. وأول مجموعة بحري المكونة من : سيدي سالم ، الجزيرة بمطروح ، كفر الشيخ، تلا. جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي: المجموعة الأولى: الأحد 1 سبتمبر: الوليدية مع التعدين بستاد سوهاج , و ناصر ملوي مع تحرير أسوان بستاد الأقصر. السبت 7 سبتمبر: الوليدية مع ناصر ملوي بستاد بني سويف , والتعدين مع تحرير أسوان بالأقصر . الأربعاء 11 سبتمبر: الوليدية مع تحرير أسوان بسوهاج , والتعدين مع ناصر ملوي بستاد قنا. Advertisements المجموعة الثانية: الأحد 1 سبتمبر: أبي صقل مع الشمس بالمدينة الرياضية ببورسعيد , ودمياط مع بورتو بالمركز الأولمبي . السبت 7 سبتمبر: أبي صقل مع دمياط بالمدينة الرياضية ببورسعيد , والشمس مع بورتو بستاد القناة. الأربعاء 11 سبتمبر: أبي صقل مع بورتو بالمدينة الرياضية ببورسعيد , والشمس مع دمياط بالقناة. المجموعة الثالثة : الأحد 1 سبتمبر: سيدي سالم مع الجزيرة بمطروح بستاد دمنهور, وكفر الشيخ مع تلا بستاد برج العرب الفرعي . السبت 7 سبتمبر: سيدي سالم مع كفر الشيخ ببرج العرب الفرعي , والجزيرة بمطروح مع تلا بستاد دمنهور . الأربعاء 11 سبتمبر : سيدي سالم مع تلا ببرج العرب الفرعي , والجزيرة بمطروح مع كفر الشيخ بدمنهور. وتقام جميع المباريات في الرابعة والنصف عصرا.

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