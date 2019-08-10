شكرا لقرائتكم مصدر باتحاد الكرة : إصدار بطاقة كهربا الدولية مساءلة وقت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن إصدار بطاقة دولية مؤقتة، لمحمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، المنتقل لصفوف أفيس البرتغالي مساءلة وقت فقط ليس أكثر.

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قال المصدر لـ"الخليج 365"، أن كهربا سيحصل على بطاقة دولية مؤقتة فى أسرع وقت ممكن، حيث ينطلق الدوري البرتغالي، خلال ساعات ولن يتمكن اللاعب من المشاركة فى المباريات إلا بعض صدور البطاقة الدولية المؤقتة، والفيفا يضع فى مقدمة أولوياته ضرورة مشاركة اللاعبين فى المباريات.

ويعيش كهربا فى أزمة كبرى مع الزمالك، منذ فترة بعدما قرر اللاعب الرحيل دون الحصول على أذن ناديه بداعي أن عقده مع القلعة البيضاء، غير صحيح لتوثيقه بعد المواعيد المقررة، ليقرر الرحيل وبالفعل قام بالانتقال لصفوف نادي أفيس البرتغالي وهو ما يرفضه الزمالك، مؤكدا صحة موقفه، ورفض اتحاد الكرة إرسال البطاقة الدولية للاعب للنادي البرتغالي، ليلجأ الأخير إلى الفيفا للمطالبة ببطاقة دولية مؤقتة ليتمكن كهربا من المشاركة فى المباريات وهو ما ينتظر حدوثه خلال أيام قليلة.