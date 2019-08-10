محمد أسامة يحصد البرونزية فى بطولة العالم للناشئين للتايكوندو...

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وارتفع رصيد البعثة المصرية الى ميداليتان، حيث سبق و حقق محمد حسن الميدالية الأولى فى وزن فوق65 كجم ، كما حصلت اللاعبة زينب محمد يحيى علي المركز الخامس في وزن 51 كجم .
ويرأس بعثة مصر فى البطولة محمد منير عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس اللجنة الفنية، ويقود البعثة فنياً محمود عبد الجواد ومحمود خليل ومصطفى زكى وأحمد حسن، ويمثل مصر فى البطولة 10 لاعبين و10 لاعبات.
وضمت قائمة اللاعبين أحمد على وزن 33 كجم، وخالد المهدى وزن 37 كجم، وكريم وائل وزن 41 كجم، ويوسف هيثم وزن 45 كجم، ومحمد أسامة وزن 49 كجم، وأحمد خالد وزن 53 كجم، وعبد الرحمن أحمد وزن 57 كجم، ومحمود عادل وزن 61 كجم، وأحمد يحيي وزن 65 كجم، ومحمد حسن وزن فوق 65 كجم.
وضمت قائمة اللاعبات جنى أحمد وزن 29 كجم، وحور محمد وزن 33 كجم، وأسماء مشالى وزن 37 كجم، وجني طارق وزن 41 كجم، وليلي شريف وزن 44 كجم، وهنا محمد وزن 47 كجم، وحنين أحمد وزن 51 كجم، وزينب محمد وزن 55 كجم، وفريدة أحمد وزن 59 كجم، وجني وليد وزن +59 كجم.
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