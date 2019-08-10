شكرا لقرائتكم الزمالك يضحي بمحمد عنتر بسبب عبد العاطي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى نادي الزمالك، مرونة فى رحيل محمد عنتر صانع ألعاب الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، للتعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة.

وشهدت الفترة الماضية، مفاوضات بين مسئولي الزمالك ووادي دجلة، لكنها أسفرت عن فشل الصفقة حتى الآن، بعد رفض النادي الأبيض، المطالب التى حددها الفريق الدجلاوي للاستغناء عن اللاعب.

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واشترط وادي دجلة الحصول على خدمات محمد عنتر ضمن صفقة رحيل محمد عبد العاطي لصفوف الزمالك، ووافق النادي الأبيض على رحيل صانع الألعاب، والتضحية بوجوده لضم لاعب وسط دجلة.

كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قال في تصريحات تليفزيونية إن مسئولى دجلة طلبوا 30 مليونا وانتقال 3 لاعبين مقابل التنازل عن عبدالعاطى موضحا أنه وافق ولم يعترض على الأمر.

ورد ماجد سامي رئيس وادي دجلة، على تصريحات رئيس الزمالك، قائلا: "كل ما يشاع عن عرض الزمالك 30 مليون جنيه و 3 لاعبين مقابل محمد عبد العاطي و طلبنا 5 مليون جنيه عن كل هدف كلام غير حقيقي هدفه التبرير للجماهير عن عدم القدرة على استقدام اللاعب! طب أنا موافق يا سيادة المستشار و مش عايز 5 مليون عن كل هدف و أسيست زي ما سعادتك بتقول.. هنخليها 5 مليون عن كل بطولة يحرزها الزمالك و شارك اللاعب في 50% من ماتشاتها.. و اللاعبون الثلاثة المطلوبون أمير عارف هما مين!".