شكرا لقرائتكم فرج عامر: منتظرين نشوف الصفقات الجديدة فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر فرج عامر رئيس نادى سموحة انطلاق مسابقة الدوري الممتاز فى موسمها الجديد والذى سينطلق 19 سبتمبر المقبل. وكتب فرج عامر عبر تويتر : "احنا في انتظار بداية الدوري العام حتي نري ود فعل الصفقات النارية التي نسمع عنها من مسئولين اندية كثيرة ومتعددة" احنا في انتظار بداية الدوري العام حتي نري ود فعل الصفقات النارية التي نسمع عنها من مسئولين اندية كثيرة ومتعددة Advertisements

وحرصت الاندية على تدعيم جميع خطوطها الأمامية والخلفية وفى وسط الملعب وكذلك حراسة المرمي فى موسم الانتقالات الجارية ، للاستفادة من خدمات اللاعبين الجدد فى الموسم الكروى المقبل 2019/2020. وكانت المفاجأة أن الأندية الصاعدة حديثاً لدورى الأضواء والشهرة هى المتصدرة للميركاتو الصيفي، من حيث عدد الصفقات حتى الآن، إذ يأتي طنطا في المرتبة الأولى بـ13 لاعب، يليه أسوان بـ"12" لاعب، بينما تعاقد الزمالك مع 11 لاعب بينهم 3 حراس مرمى، فى حين اكتفى غريمه التقليدى الاهلى ب 4 صفقات فقط فى انتظار البحث عن الصفقة الخامسة المهاجم الإفريقي السوبر، وتعاقد بيراميدز مع 9 لاعبين.

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