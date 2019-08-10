شكرا لقرائتكم ليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي برباعية في مرمى الصاعد نوريتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه فريق ليفربول إنذارا شديد اللهجة لجميع منافسيه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وأكد أنه سيكون منافسا قويا على اللقب هذا الموسم بعدما افتتح مبارياته بفوز كبير على نوريتش سيتي 4 / 1 اليوم الجمعة في الجولة الأولى من الدوري.

وتقمص النجم المصري محمد صلاح دور البطولة لفريق ليفربول بعدما سجل هدفا وصنع آخر ليقود فريقه لهذا الفوز الكبير.

وتقدم ليفربول بهدف سجله جرانت هانلي، لاعب نوريتي سيتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة، وأضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 19، قبل أن يصنع الهدف الثالث الذي سجله فيرجيل فان دايك في الدقيقة 28 ثم أضاف ديفوك أوريجي الهدف الرابع في الدقيقة 42.

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فيما جاء هدف نوريتش سيتي الوحيد في الدقيقة 64 عن طريق تيمو بوكي.

وحصد ليفربول أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم فيما ظل نوريتش سيتي بلا رصيد. وكان ليفربول فشل في التتويج بلقب بطولة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي عقب خسارته 4 - 5 بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 - 1.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد 97 نقطة بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي ، ولكنه توج بطلا لدوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي بعد فوزه على توتنهام 2 / صفر في المباراة النهائية. يذكر أن نوريتش سيتي كان توج بطلا لبطولة دوري الدرجة الأولى في إنجلترا الموسم الماضي برصيد 57 نقطة.