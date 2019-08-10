ليلة تألق صلاح أمام نوريتش: هدف وأسيست وكعب عالمي.. وانجاز تاريخي.. وخبر سيء للجماهير (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حقق نادي ليفربول فوزا مستحقا، على نوريتش سيتي، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب آنفيلد، في افتتاح مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تألق محمد صلاح، حيث أحرز هدفا، وصنع أخر، وكان مصدر خطورة طوال اللقاء.

وجاء الهدف الأول للريدز عن طريق مدافع نوريتش الذي سجل بالخطأ في مرماه، فيما سجل صلاح الهدف الثاني، بعدما استلم كرة متقنة من فيرمينيو، وضعها ببراعة في الشباك، فيما أحرز فان دايك الهدف الثالث، من ركنية نفذها اللاعب المصري، واختتم أوريجي أهداف ليفربول، فيما جاء هدف الضيوف، عن طريق بوكي.

ونال صلاح لقب رجل المباراة، رفقة زميله أوريجي، بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه.

أرقام قياسية جديدة

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ونجح صلاح في التسجيل في المباراة الافتتاحية لفريقه، في الدوري، للعام الثالث على التوالي.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أصبح صلاح اللاعب الوحيد فى تاريخ الدوري الإنجليزى الذي يتمتع بسجل تهديفى مثالى فى أحد أيام الأسبوع، حيث نجح فى هز الشباك بجميع المباريات التى خاضها يوم الجمعة، وعددها خمس مباريات، محرزًا ستة أهداف.

خبر سيء للجماهير

وخلال المباراة تعرض حارس ليفربول، أليسون بيكر لإصابة قوية لم يستطع إكمال اللقاء بعدها، ومن المنتظر أن تبعده عدة اسابيع عن الملاعب، في صدمة كبيرة لجماهير الريدز.

شاهد هدف صلاح وملخص لمساته