كتب: ضياء السقا
يحل فريق أستون فيلا، الصاعد حديثا للبريميرليج، ضيفًا على نظيره توتنهام هوتسبير، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
ويضم أستون فيلا الثنائي المصري، أحمد المحمدي، ومحمود تريزيجيه المنتقل له حديثا.
ويترقب عشاق الكرة المصرية الظهور الأول لتريزيجيه في "البريميرليج" بعدما إنضم لصفوف أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من قاسم باشا التركي في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي نحو 9 ملايين جنيه إسترليني.
تشكيل أستون فيلا المتوقع:
جيد ستير
نيل تايلور - تايرون مينجز - أكسيل توانزيبي - أحمد المحمدي
جاك جريليش - كونور هوريهان - جون ماكجين
أنور الغازي - جوناثان كودجيا - أندريه جرين
ومن المتوقع أن يحصل تريزيجيه على فرصة خلال الشوط الثاني من المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة أستون فيلا (تريزيجيه والمحمدي) وتوتنهام.. والقناة الناقلة.. والتشكيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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