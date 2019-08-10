بث مباشر yalla 7sry مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد كورة ستار yalla shoot يلا شوت الجديد يوتيوب...

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كورة ستار مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر yalla live، يلا شوت مباراة مانشستر سيتي ووست هام مباشر اليوم السبت الموافق 10-8-2019 في إطار مباريات الأسبوع الأول بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة مانشستر سيتي مباشر.

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يلا شوت مانشستر سيتي بث مباشر اليوم، ستكون مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن الثانية، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي، حيث يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الجولة الأولي بالدوري الإنجليزي 2019 عبر الرابط الموجود بالأسفل.

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