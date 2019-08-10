جدول مباريات غرب آسيا 2019 ترتيب المجموعة الأولى والثانية والقنوات الناقلة

جدول مباريات غرب آسيا يبحث عنه فئة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة، بعد قيام العراق وتحديداً ملعب كربلاء بافتتاح بطولة غرب آسيا من يوم الثلاثاء 30 يوليو وتستمر حتى 14 أغسطس المقبل، على أن تكون المباراة النهائية بين متصدر المجموعة الأولى والثانية، بمشاركة تسع منتخبات عربية في البطولة وهي، العراق، السعودية، الكويت، البحرين، الأردن، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان.

فيما تقام مواعيد مباريات المجموعة الأولى والتي تضم كل من العراق – فلسطين – سوريا – اليمن – لبنان على ستاد كربلاء، بينما تضم المجموعة الثانية كل من الأردن – السعودية – الكويت – البحرين وتقام مباريات البطولة على ستاد ملعب أربيل.

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جدول مباريات غرب آسيا 2019

المباراة التاريخ الموعد الملعب المجموعة العراق – لبنان 30 يوليو 19:30 كربلاء الأولى فلسطين – اليمن 30 يوليو 22:30 كربلاء الأولى العراق – فلسطين 2 أغسطس 19:30 كربلاء الأولى سوريا – لبنان 2 أغسطس 22:30 كربلاء الأولى البحرين – الأردن 4 أغسطس 19:30 فرانسو حريري الثانية الكويت – السعودية 4 أغسطس 22:30 فرانسو حريري الثانية اليمن – سوريا 5 أغسطس 19:30 كربلاء الأولى فلسطين – لبنان 5 أغسطس 22:30 كربلاء الأولى السعودية – البحرين 7 أغسطس 19:30 فرانسو حريري الثانية الأردن – الكويت 7 أغسطس 22:30 فرانسو حريري الثانية لبنان – اليمن 8 أغسطس 19:30 كربلاء الأولى العراق – سوريا 8 أغسطس 22:30 كربلاء الأولى السعودية – الأردن 10 أغسطس 19:30 فرانسو حريري الثانية البحرين – الكويت 10 أغسطس 22:30 فرانسو حريري الثانية سوريا – فلسطين 11 أغسطس 19:30 كربلاء الأولى اليمن – العراق 11 أغسطس 22:30 كربلاء الأولى المباراة النهائية 14 أغسطس 22:30 كربلاء متصدر المجموعة الأولى والثانية

القنوات الناقلة لمباريات اتحاد غرب آسيا

ترتيب المجموعة الأولى والثانية

تقوم القنوات الرياضية التابعة لدول اتحاد غرب آسيا بنقل البطولة على التليفزيون بالتعليق العربي، علمًا بأنها مفتوحة ومُتاحة على جميع الأقمار الفضائية، ومن ضمن تلك القنوات قناة العراق الرياضية – قناة الأردن الرياضية – قناة الكويت الرياضية.

تحديث: أربعة أيام تفصلنا على نهاية بطولة كاس اتحاد غرب اسيا والتي شهدت العديد من الأحداث المشوقة للغاية منذ أن بدأت سواء في المجموعة الأولى أو الثانية.