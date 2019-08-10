NOW حصري: رابط طلقة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة ستار |...

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يلا شوت مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر yalla live، مباراة مانشستر سيتي اليوم اونلاين، مباراة مانشستر سيتي كورة لايف، ستكون مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام مباشرة اليوم منقولة من خلال قناة بي أن سبورت مباشرة وذلك من خلال قناة بي ان HD2 بتعليق يوسف سيف، وسنوفر لحضراتكم رابط كورة أون لاين مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر بدون تقطيع.

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مباراة السيتي بث مباشر، يسعي السيتي إلي مواصلة حصد البطولات المحلية والأوروبية لهذا الموسم، وقد توج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، كمانجح في تحقيق لقب الدرع الخيرية بعد الفوز عل ى الريدز يوم الأحد الماضب بركلات الترجيح.

تشكيل مانشستر سيتي اليوم

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر – إيمريك لابورت – جون ستونز – زينشينكو.

خط الوسط: رودريجو – دي بروين – ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز – رحيم سترلينج – جابرييل جيسوس.

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