اتحاد الكرة يمنح قبلة الحياة للشرقية والسكة الحديد.. دورة فاصلة للبقاء في "الممتاز ب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم صعود الفرق التي تأهلت لدورة الترقي بالدرجة الثالثة إلى دوري الدرجة الثانية مباشرة واقامة دورة فاصلة بين 12 نادي للبقاء في البطولة التى تعرف بـ"الممتاز ب" .

ومنح اتحاد الكرة بطاقة التأهل المباشر للمتاز ب إلى 8 أندية وهي: السكة الحديد، الشرقية، نجمة سيناء، كيما أسوان، أبو كساه، مركز شباب بدراوي، الحرية، مياه البحيرة بجانب أندية البنك الأهلي وبيلا والشبان المسلمين ومالية كفر الزيات ودكرنس التي صعدت مباشرة من دورة الترقي.

وشكل اتحاد الكرة لجنة برئاسة خالد كامل المشرف على مسابقة الدرجة الثانية وبعضوية شوقي عبد الشافي ومستشاري الاتحاد القانونيين بالإضافة إلى 6 رؤساء أندية من القسمين الثاني والثالث مفوضين من قبل الجمعية العمومية لتتخذ توصيات بزيادة عدد الفرق في المجموعات المختلفة إلى 16 نادي بدلاً من 12.

ويتكون دوري الدرجة الثانية من ثلاث مجموعات، كل مجموعة مكون من 14 فريق يصعد منها الأول مباشر للدوري الممتاز فيما تهبط 4 فرق من كل مجموعة لدوري القسم الثالث بعد قرار اتحاد الكرة العام الماضي بتقليص عدد الأندية في المجموعات إلى 12 نادي فقط هذا الموسم.

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وهبط الموسم الماضي أندية : الوليدية، النصر للتعدين، ناصر ملوي، تحرير أسوان من مجموعة الصعيد و أبي صقل، الشمس، دمياط، بورتو من مجموعة القاهرة وسيدي سالم، والجزيرة بمطروح، كفر الشيخ، تلا بمجموعة بحري.

وأعلن اتحاد الكرة تقسيم الفرق الـ 12 إلي ثلاث مجموعات كل منها 4 فرق تقام فيما بينها مسابقة من دور واحد على ملاعب محايدة وبدون جمهور و يتحمل اتحاد كرة القدم نفقات الحكام و مصاريف الملاعب التي تقام عليها المباريات خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 11 سبتمبر المقبل يتم في ختامها أول وثان مجموعة الصعيد وأول مجموعة القاهرة وأول مجموعة بحري .

المجموعة الأولى: الألومنيوم, سوهاج, طهطا, ديروط, تليفونات بني سويف, بني سويف, الفيوم, الإعلاميين, البنك الأهلي, بترول أسيوط, شبان مسلمين قنا, كيما أسوان, أبو كساه, المنيا .. بالإضافة إلى أول وثاني مجموعة الصعيد في دورة الترضية.

المجموعة الثانية: النصر، الترسانة، سيراميكا كليوباترا، السويس، القناة، الزرقا، جمهورية شبين، كوكاكولا، نجوم المستقبل، الداخلية، بتروجيت، السكة الحديد، الشرقية، نجمة سيناء ، المريخ .. بالإضافة إلى أول مجموعة القاهرة بدورة الترضية.

المجموعة الثالثة: الرجاء, الحمام, الأولمبي, فاركو, أبو قير للأسمدة, ألعاب دمنهور, غزل المحلة, المنصورة, مالية كفر الزيات, بيلا, دكرنس, مركز شباب بدراوي, الحرية, مياه البحيرة, بلدية المحلة .. بالإضافة إلى أول مجموعة بحري من دورة الترضية.