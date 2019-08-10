المدينة الرياضية بشرم الشيخ تستضيف معسكر مشترك لمنتخبي مصر و فرنسا للكاراتيه

تستضيف المدينة الرياضية بمدينة شرم الشيخ فعاليات المعسكر التدريبي المشترك بين منتخبي فرنسا ومصر للكاراتية خلال الفترة من ٧ إلى ١٣ أغسطس الجاري.

ويتضمن المعسكر تدريبات على أحدث الأساليب فى تدريبات الكاراتيه بما تشمله من تدريبات خططية ، ومهارية ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجهازين الفنى المصرى والفرنسي ولاعبي المنتخبين .

يأتى هذا المعسكر في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات

بطولة العالم للشباب ،ودورة الألعاب الاوليمبية طوكيو ٢٠٢٠ ، ودورة الألعاب الأفريقية التي يشارك بها المنتخب المصري الشهر الجاري بالمغرب .

يذكر أن مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ تضم صالة مغطاة تتسع إلى ٢٠٠٠ متفرج وتضم ألعاب الكرة الطائرة و كرة السلة وكرة اليد وكرة القدم الخماسية ،

وملعب متعدد الأغراض ، ومجمع اسكواش ، وحمام سباحة ،وملعب كرة قدم نجيل طبيعي ، وملعب كرة قدم خماسي ، وملاعب ترتان ، وصالة جيم ، ونادي صحي ، بالإضافة لفندق إقامة يتسع ل ٤٠٠ فرد وقاعات مؤتمرات .

يأتي ذلك ضمن الرؤية التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضه في اهتمامها بالسياحة الرياضيه وبالاخص انشاء منتج سياحة المعسكرات في المنشأت التي تملكها وزاره الشباب والرياضه التي تمكن أكبر الفرق والمنتخبات العالمية من إقامة أفضل المعسكرات التدريبية .