شاهد.. خيسوس يسجل أول أهداف مانشستر سيتي بالموسم الجديد في شباك ويست هام يونايتد

سجل فريق مانشستر سيتي الهدف الأول في شباك نظيره ويست هام يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولي بالدوري الانجليزي. تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولي بالدوري الانجليزي. سجل الهدف اللاعب جبراييل خيسوس في الدقيقة 24 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد، ولا تزال المباراة جارية.

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