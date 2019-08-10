أنشيلوتي يعلق على أنباء انضمام نيمار إلى برشلونة

علق الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي، علي موقف أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة في حالة انضمام نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الي صفوف البرسا في الانتقالاتالصيفية الجارية.
وقال انشلوتي خلال الموتمر الصحفي الخاص بمواجهة نابولي وبرشلونه قائلا :"إذا انضم نيمار لن يكون الأمر سهلا على فالفيردي لأن يضع تشكيل الخطالأمامي لبرشلونة".
وتابع: "على الرغم من ذلك اعتقد أن فالفيردي لديه القدرة على التعامل مع هذا الموقف لأنه فعل هذا سابقا، سيكون هاما أن يعرف اللاعبين كيفية العمل سويا".
ورفض أنشيلوتي التعليق على الأنباء التي ترددت عن احتمالية انضمام خيمس رودريجز إلى نابولي.
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