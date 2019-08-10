جوزيه مورينيو ينضم لطاقم تحليل "سكاي سبورت"

أعلنت قنوات سكاي سبورت الإنجليزية، عن انضمام المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، إلى طاقم التحليل الفني للقناة. لفريق مانشستر يونايتد، إلى طاقم التحليل الفني للقناة. وسوف يكون الظهور الأول لمورينيو خلال مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي يوم الأحد المقبل في ختام مباريات الأسبوع الأول من الدوري.

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