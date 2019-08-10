رسميًا.. ليفربول يعلن غياب أليسون عن لقاء السوبر الأوروبي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن غياب حارسه إليسون بيكر عن مباراة السوبر الأوروبي، أمام يوم الأربعاء المقبل، التي ستقام في أسطنبول. تشيلسي يوم الأربعاء المقبل، التي ستقام في أسطنبول. جاء ذلك عقب إصابة الحارس أمس في مباراة نوريتش سيتي في ربلة الساق، وخروجه في الدقيقة 30، ونزول الوافد الجديد الإسباني إدريان.

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