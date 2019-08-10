اتحاد الكرة يعلن شكل مسابقة القسم الثالث في الموسم الجديد

أعلن مسئولو اتحاد الكرة بقيادة اللواء ثروت سويلم، شكل مسابقة القسم الثالث في الموسم الجديد، على النحو التالي:
تقام مسابقة القسم الثالث من 13 مجموعة يصعد مباشرة للقسم الثاني أوائل مجموعات: أسوان، وسوهاج, وأسيوط, والفيوم,والجيزة, والقاهرة, والإسماعيلية, وكفر الشيخ, والدقهلية, والشرقية, والإسكندرية .. بينما يتقابل أول شمال سيناء وأول مطروح لتحديد الصاعد الثاني عشر للقسم الثاني.
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