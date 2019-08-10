اتحاد الكرة يعلن شكل مسابقة القسم الثالث في الموسم الجديد

أعلن مسئولو اتحاد الكرة بقيادة اللواء ثروت سويلم، شكل مسابقة القسم الثالث في الموسم الجديد، على النحو التالي: تقام مسابقة القسم الثالث من 13 مجموعة يصعد مباشرة للقسم الثاني أوائل مجموعات: أسوان، وسوهاج, وأسيوط, والفيوم, والجيزة, والقاهرة, والإسماعيلية, وكفر الشيخ, والدقهلية, والشرقية, والإسكندرية .. بينما يتقابل أول شمال سيناء وأول مطروح لتحديد الصاعد الثاني عشر للقسم الثاني. والجيزة, والقاهرة, والإسماعيلية, وكفر الشيخ, والدقهلية, والشرقية, والإسكندرية .. بينما يتقابل أول شمال سيناء وأول مطروح لتحديد الصاعد الثاني عشر للقسم الثاني.

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