مدرب طلائع الجيش يحذر اللاعبين من زيادة الوزن

حذر البرازيلى فارياس المدير الفني لنادي طلائع الجيش، لاعبي الفريق من الإفراط فى تناول اللحوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. وأكد المدرب البرازيلي للاعبين أنه في حال ثبوت زيادة أوزانهم سوف يتم فرض غرامة مالية ومن المقرر أن يخضع اللاعبون لقياسات وزن عقب العيد للوقوف على مدى التزامهم بالتعليمات. زيادة أوزانهم سوف يتم فرض غرامة مالية ومن المقرر أن يخضع اللاعبون لقياسات وزن عقب العيد للوقوف على مدى التزامهم بالتعليمات. وكان طلائع الجيش تعاقد مع المدرب البرازيل ليقود الفريق خلال الموسم الجديد والجدير بالذكر أن لاعبي طلائع الجيش حصل علي إجازة لمدة أربع أيام ويعود اللاعبين إلي التدريبات الجمعية يوم الأربعاء المقبل بملعب الفريق.

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