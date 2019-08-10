رسميًا.. اتحاد الكرة يقرر تشكيل القسم الثاني من 48 فريقًا على ثلاث مجموعات

أصدر اتحاد الكرة، بيانًا رسميًا بشأن تنظيم مسابقة القسم الثاني خلال الموسم المقبل وتقسيم الفرق على المجموعات الثلاثة:

عقد بالمقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماع ودي مع مندوبي 79 ناد من أعضاء الجمعية العمومية بتاريخ 22 يوليو 2019 لسماع ومناقشة أسباب حضورهم والتي انحصرت في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالإضافة إلى النظر في شكل مسابقة القسم الثاني وتوزيع مجموعات القسم الثالث.

وحرصا من الاتحاد المصري لكرة القدم على تغعيل مبدأ الشفافية والعدالة فقد تم إخطار المجتمعين باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للائحة فيما يختص بعقد جمعية عمومية غير عادية.. فيما تم تفويض عدد أربعة من أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع مع رئيسي لجنتي مسابقات القسمين الثاني والثالث والشئون القانونية بالاتحاد للتوصل إلى المقترح الأفضل للكرة المصرية.

وبناء عليه فقد تم تشكيل لجنة برئاسة كابتن/ خالد كامل وعضوية كل من شوقي عبد الشافي ومستشاري الاتحاد القانونيين بالإضافة إلى المفوضين من قبل الجمعية العمومية السادة: محمد الطويلة والنائب هرماس رضوان والنائب عاصم مرشد والمستشار حسام عبد العزيز والمستشار عبدالرحيم إسماعيل والمستشار جمال الحديدي.

وقد اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات بمقر الاتحاد وأجمعت على التوصية بأن تكون مجموعات القسم الثاني من 16 فريقا لكل منها بدلا من 12 فريقا السابق إعدادها , على أن يتم تصعيد 8 فرق السابق وصولها إلى دورة الترقي , فيما لم تتوصل اللجنة لآلية تحديد الفرق الأربعة الأخرى، وحرصا من الاتحاد على مبدأ الشفافية الكاملة فقد قرر تحديد الفرق الأربعة الأخرى من بين الفرق ال 12 الهابطة إلى القسم الثالث وهي أندية: الوليدية , النصر للتعدين, ناصر ملوي, تحرير أسوان, أبي صقل , الشمس, دمياط, بورتو, سيدي سالم, الجزيرة بمطروح, كفر الشيخ, تلا.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق ال12إلى