رسميًا .. اتحاد الكرة يعلن تشكيل اللجان

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم حرصا على سير العمل في المرحلة المقبلة تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات على النحو التالي:

- لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة كابتن/ عامر حسين

- لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة كابتن / خالد كامل

- لجنة مسابقات القسم الثالث

برئاسة كابتن شوقي عبد الشافي, إضافة إلى إشرافه على مسابقات الخماسية والشاطئية والنسائية.- لجنة الحكام برئاسة كابتن سمير عثمان.بالإضافة إلى استحداث لجنة فض المنازعات برئاسة أحد رجالات القضاء , فيما ستولى إدارة شئون اللاعبين إدارة محترفة برئاسة كابتن وليد العطار , أما بالنسبة إلى لجنة رابطة أندية القسم الأول فقد تم مخاطبة الأندية لتحديد مرشيحها لبدء تفعيلها , كما يجري العمل على تكوين لجنتي أندية القسمين الثاني والثالث ومن المقرر أن يعلن عن تشكيل لجان رخص الأندية والفروع وشئون المدربين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.