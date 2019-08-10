رسميًا .. اتحاد الكرة يعلن تشكيل اللجان

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم حرصا على سير العمل في المرحلة المقبلة تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات على النحو التالي:
- لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة كابتن/ عامر حسين
- لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة كابتن / خالد كامل
- لجنة مسابقات القسم الثالث
- لجنة الحكام برئاسة كابتن سمير عثمان.
بالإضافة إلى استحداث لجنة فض المنازعات برئاسة أحد رجالات القضاء , فيما ستولى إدارة شئون اللاعبين إدارة محترفة برئاسة كابتن وليد العطار , أما بالنسبة إلى لجنة رابطة أندية القسم الأول فقد تم مخاطبة الأندية لتحديد مرشيحها لبدء تفعيلها , كما يجري العمل على تكوين لجنتي أندية القسمين الثاني والثالث ومن المقرر أن يعلن عن تشكيل لجان رخص الأندية والفروع وشئون المدربين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
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