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غزل المحلة يمنح اللاعبين راحة 72 ساعة

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حصل فريق غزل المحلة على راحة لمدة 72 ساعة عقب التدريب القوى الذى أداه اللاعبون أمس الجمعة على أن يستأنف تدريباته الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. 
وحذر خالد عيد اللاعبين من زيادة الوزن خلال أيام العيد مشددا على ذلك بخصم 500 جنيه من كل لاعب يزيد وزنه كيلو جراما خلال

هذه الراحة.
وفى نفس السياق فإن الفريق سوف يدخل معسكر مغلق بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية ابتداء من الأسبوع المقبل ولمدة 10 أيام لتكملة فترة الإعداد البدنى ويتخلله أيضا عدة مباريات تجريبية من الأندية المقيمة هناك. 
 
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