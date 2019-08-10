حصل فريق غزل المحلة على راحة لمدة 72 ساعة عقب التدريب القوى الذى أداه اللاعبون أمس الجمعة على أن يستأنف تدريباته الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.
وحذر خالد عيد اللاعبين من زيادة الوزن خلال أيام العيد مشددا على ذلك بخصم 500 جنيه من كل لاعب يزيد وزنه كيلو جراما خلال
وفى نفس السياق فإن الفريق سوف يدخل معسكر مغلق بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية ابتداء من الأسبوع المقبل ولمدة 10 أيام لتكملة فترة الإعداد البدنى ويتخلله أيضا عدة مباريات تجريبية من الأندية المقيمة هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر غزل المحلة يمنح اللاعبين راحة 72 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.