رياضة | قبل بيراميدز.. ماذا قدمت أندية مصر في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل بيراميدز.. ماذا قدمت أندية مصر في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق بيراميدز مواجهة قوية ضد فريق النجم الكونغولي (إيتوال دو كونجو) في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها الـ17.

ويشارك فريق بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي.

ويعتبر بيراميدز هو الفريق المصري رقم 13 الذي يشارك في بطولة الكونفيدرالية منذ انطلاق البطولة بالمسمى الجديد عام 2004 وحتي النسخة الحالية. شاركت أندية مصر 32 مرة سابقة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية قبل نسخة العام الحالي بداية من عام 2004، ويعتبر فريق الإسماعيلي الأكثر مشاركة بالبطولة بـ6 نسخ سابقة، يليه حرس الحدود وانبي وشارك كل منهما في 5 نسخ، بينما شارك الزمالك والاهلي والمصري في 3 نسخ. وشارك بتروجيت في نسختين فقط من الكونفيدرالية، وشاركت أندية المقاولون وسموحة والمقاصة ووادي دجلة والاتحاد في نسخة وحيدة بالبطولة. Advertisements أول فريق مصري شارك ببطولة الكونفيدرالية بمسماه الجديد، كان الإسماعيلي عام 2004 وخرج من دور الـ32 للبطولة علي يد الملعب التونسي، حيث فاز ذهابًا 2-1، وخسر لقاء الإياب بهدفين دون مقابل. أندية مصر لعبت 237 مباراة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالمسمي الجديد منذ 2004، حققت الانتصار في 108 مباراة، وخسرت 66 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 63 مباراة، سجل المصريين 335 هدفًا، واستقبلت شباكهم 206 هدفًا. خاضت أندية مصر 118 مباراة علي أرضها ببطولة الكونفيدرالية (87 فوز – 23 تعادل – 8 هزائم – سجلت 252 هدف – استقبلت 60 هدف). كما خاضت الأندية المصرية 118 مباراة خارج أرضها (21 فوز – 39 تعادل – 58 هزيمة – سجلت 83 هدف – استقبلت 146 هدف)، وخاضت مباراة في أرض محايدة انتهت بالتعادل السلبي. حصدت أندية مصر لقب بطولة الكونفيدرالية مرتين فقط طوال تاريخ البطولة، اللقب الأول كان من نصيب ا لأهلي عام 2014 علي حساب سيوي سبورت الإيفواري، أما اللقب الثاني توج به الزمالك عام 2019 علي حساب نهضة بركان المغربي.

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