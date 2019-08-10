رياضة | الرائد يخطط لضم مهاجم مانشستر سيتي السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرائد يخطط لضم مهاجم مانشستر سيتي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، إلى سعي أحد أندية الدوري السعودي إلى التعاقد مع الدولي الإيفواري ويلفرد بوني مهاجم نادي سوانزي سيتي، ولاعب مانشستر سيتي السابق

وأرسل نادي الرائد عرضا رسميا إلى وكيل المهاجم الإيفواري، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وشارك بوني مع فريق سوانزي سيتي في 14 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وعانى لفترة طويلة بسبب الرباط الصليبي. كما لعب بوني مع منتخب كوت ديفوار في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، وخرج من دور ربع النهائي أمام الجزائر.

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