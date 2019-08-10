رياضة | بتفويض من رئيس الاتحاد الدولي .. فهيم مشرفآ لبطولة أفريقيا لكمال الأجسام بأنجولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتفويض من رئيس الاتحاد الدولي .. فهيم مشرفآ لبطولة أفريقيا لكمال الأجسام بأنجولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، ورئيس الاتحادين العربي والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة،أنه تلقي اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد الدولي رافائيل سانتونجا، وطالبة بالإشراف بشكل رسمي علي بطولة افريقيا لكمال الاجسام والفيزيك، التي ستقام في العاصمة الانجولية لواندا، بمشاركة متميزة للعديد من اللاعبين الأفارقة سواء من الدول العربية او الأفريقية ، البطولة سوف تقام في الفتره من 15حتي 18أغسطس الجاري.

وأضاف "فهيم " أنه منذ أيام قليلة كان متواجدا في الصين للإشراف على بطولة آسيا لكمال الأجسام و الفيزيك والماستررز وأقيمت في الفترة من من 25-30 يوليو الجاري، في مدينة هاربين الصينية والاثنين المقبل ثاني أيام عيد الاضحي وسوف يتوجه الي لواندا للإشراف علي بطولة افريقيا لكمال الأجسام .

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وعن لواندا مكان البطولة

تعتبر كبرى مدن أنغولا وعاصمتها الرسميه تقع على ساحل المحيط الأطلسي في شمال غرب أنغولا وتعتبر الميناء الرئيسي لأنغولا ومركزها الإداري والثقافي والحضري والصناعي. يُقدر عدد سكانها بحوالي 2,487,484 مليون طبقاً لإحصائيات عام 2018، وتُعد لواندا ، وهي ثالث أكبر مدينة ناطقةبالبرتغالية في العالم بعد مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو البرازيليتان.

ومن جانبه أعرب الدكتور عادل فهيم عن سعادته بثقة رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام رافائيل سانتونجا بأختياره مشرفآ للعديد من البطولات القارية والدولية وهذا يحملة مسئولية كبيره .