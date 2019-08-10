رياضة | بيان من الاتحاد الكرة بشأن مسابقات القسمين الثاني والثالث للدوري العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان من الاتحاد الكرة بشأن مسابقات القسمين الثاني والثالث للدوري العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد بالمقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماع ودي مع مندوبي 79 ناد من أعضاء الجمعية العمومية بتاريخ 22 يوليو 2019 لسماع ومناقشة أسباب حضورهم والتي انحصرت في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالإضافة إلى النظر في شكل مسابقة القسم الثاني وتوزيع مجموعات القسم الثالث.

وحرصا من الاتحاد المصري لكرة القدم على تغعيل مبدأ الشفافية والعدالة فقد تم إخطار المجتمعين باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للائحة فيما يختص بعقد جمعية عمومية غير عادية.. فيما تم تفويض عدد أربعة من أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع مع رئيسي لجنتي مسابقات القسمين الثاني والثالث والشئون القانونية بالاتحاد للتوصل إلى المقترح الأفضل للكرة المصرية .



وبناء عليه فقد تم تشكيل لجنة برئاسة كابتن/ خالد كامل وعضوية كل من شوقي عبد الشافي ومستشاري الاتحاد القانونيين بالإضافة إلى المفوضين من قبل الجمعية العمومية السادة: محمد الطويلة والنائب هرماس رضوان والنائب عاصم مرشد والمستشار حسام عبد العزيز والمستشار عبد الرحيم اسماعيل والمستشار جمال الحديدي .



وقد اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات بمقر الاتحاد وأجمعت على التوصية بأن تكون مجموعات القسم الثاني من 16 فريقا لكل منها بدلا من 12 فريقا السابق إعدادها , على أن يتم تصعيد 8 فرق السابق وصولها إلى دورة الترقي , فيما لم تتوصل اللجنة لآلية تحديد الفرق الأربعة الأخرى، وحرصا من الاتحاد على مبدأ الشفافية الكاملة فقد قرر تحديد الفرق الأربعة الأخرى من بين الفرق ال 12 الهابطة إلى القسم الثالث وهي أندية: الوليدية , النصر للتعدين, ناصر ملوي, تحرير أسوان, أبي صقل , الشمس, دمياط, بورتو, سيدي سالم, الجزيرة بمطروح, كفر الشيخ, تلا.



ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق ال12إلى ثلاث مجموعات كل منها 4 فرق تقام فيما بينها مسابقة من دور واحد على ملاعب محايدة وبدون جمهور و يتحمل اتحاد كرة القدم نفقات الحكام و مصاريف الملاعب التي تقام عليها المباريات خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 11 سبتمبر المقبل , يتم في ختامها تصعيد أول وثان مجموعة الصعيد المكونة من : الوليدية , التعدين , ناصر ملوي , تحرير أسوان .. بالإضافة إلى تصعيد أول مجموعة القاهرة المكونة من : أبي صقل, الشمس, بورتو السخنة, دمياط .. وأول مجموعة بحري المكونة من : سيدي سالم , الجزيرة بمطروح , كفر الشيخ , تلا. Advertisements



وتم وضع جدول المباريات على النحو التالي:

المجموعة الأولى :

الأحد 1 سبتمبر: الوليدية مع التعدين بستاد سوهاج , و ناصر ملوي مع تحرير أسوان بستاد الأقصر.

السبت 7 سبتمبر: الوليدية مع ناصر ملوي بستاد بني سويف , والتعدين مع تحرير أسوان بالأقصر .

الأربعاء 11 سبتمبر: الوليدية مع تحرير أسوان بسوهاج , والتعدين مع ناصر ملوي بستاد قنا.

المجموعة الثانية:

الأحد 1 سبتمبر: أبي صقل مع الشمس بالمدينة الرياضية ببورسعيد , ودمياط مع بورتو بالمركز الأولمبي .

السبت 7 سبتمبر: أبي صقل مع دمياط بالمدينة الرياضية ببورسعيد , والشمس مع بورتو بستاد القناة.

الأربعاء 11 سبتمبر: أبي صقل مع بورتو بالمدينة الرياضية ببورسعيد , والشمس مع دمياط بالقناة.

المجموعة الثالثة :



الأحد 1 سبتمبر: سيدي سالم مع الجزيرة بمطروح بستاد دمنهور, وكفر الشيخ مع تلا بستاد برج العرب الفرعي .

السبت 7 سبتمبر: سيدي سالم مع كفر الشيخ ببرج العرب الفرعي , والجزيرة بمطروح مع تلا بستاد دمنهور .

الأربعاء 11 سبتمبر : سيدي سالم مع تلا ببرج العرب الفرعي , والجزيرة بمطروح مع تلا بدمنهور.

وتقام جميع المباريات في الرابعة والنصف عصرا.



وبذلك تكتمل مسابقة القسم الثاني في الموسم المقبل على النحو التالي :

المجموعة الأولى: الألومنيوم, سوهاج, طهطا, ديروط, تليفونات بني سويف, بني سويف, الفيوم, الإعلاميين, البنك الأهلي, بترول أسيوط, شبان مسلمين قنا, كيما أسوان, أبو كساه, المنيا .. بالإضافة إلى أول وثاني مجموعة الصعيد في دورة الترضية.

المجموعة الثانية: النصر , الترسانة, سيراميكا كليوباترا, السويس, القناة, الزرقا, جمهورية شبين, كوكاكولا, نجوم المستقبل, الداخلية, بتروجيت, السكة الحديد, الشرقية, نجمة سيناء , المريخ .. بالإضافة إلى أول مجموعة القاهرة بدورة الترضية.



المجموعة الثالثة: الرجاء, الحمام, الأولمبي, فاركو, أبو قير للأسمدة, ألعاب دمنهور, غزل المحلة, المنصورة, مالية كفر الزيات, بيلا, دكرنس, مركز شباب بدراوي, الحرية, مياه البحيرة, بلدية المحلة .. بالإضافة إلى أول مجموعة بحري من دورة الترضية.

ويهبط من كل مجموعة أربعة فرق ويصعد بدلا منها أوائل مجموعات القسم الثالث في نهاية الموسم المقبل, حيث تقام مسابقة القسم الثالث من 13 مجموعة يصعد مباشرة للقسم الثاني أوائل مجموعات: أسوان, وسوهاج, وأسيوط, والفيوم, والجيزة, والقاهرة, والإسماعيلية, وكفر الشيخ, والدقهلية, والشرقية, والأسكندرية .. بينما يتقابل أول شمال سيناء وأول مطروح لتحديد الصاعد الثاني عشر للقسم الثاني.

في الوقت نفسه قرر الاتحاد المصري لكرة القدم حرصا على سير العمل في المرحلة المقبلة تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات على النحو التالي:



- لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة كابتن/ عامر حسين

- لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة كابتن / خالد كامل

- لجنة مسابقات القسم الثالث برئاسة كابتن/ شوقي عبد الشافي, إضافة إلى إشرافه على مسابقات الخماسية والشاطئية والنسائية.

- لجنة الحكام برئاسة كابتن/ سمير عثمان.