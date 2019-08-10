رياضة | قائمة منتخب مصر لرفع الأثقال المشارك بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة منتخب مصر لرفع الأثقال المشارك بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسئولو اتحاد رفع الأثقال، برئاسة محمود محجوب، القائمة النهائية لمنتخب الرجال المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب التي ستنطلق كم من 19 أغسطس حتي نهاية نفس الشهر .

من جهته أعلن محمود محجوب إنه تم اختيار 10 لاعبين وهم: احمد سعد،مصطفى وحيد

،محمد ايهاب ،كريم كحله ،محمد سليم

رجب عبد الحى ،جابر فرحان ،محمد هشام

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عبد الرحمن محمد، احمد عادل

والاستقرار على اللاعبات المشاركات وهن هبة صالح و بسمة عماد وإسراء السيد ونعمة سعيد ورانيا عزت وسارة سمير وسمر حبشى وسلمى محمد وحليمة عبد العظيم وشيماء خلف.

وأضاف "محجوب"اننا مستمرين في عملنا داخل الاتحاد المصري لرفع الأثقال بشكل طبيعي ،ونهئ الأجواء المناسبة لابطالنا من أجل حصولنا أكبر عدد من الميداليات في دورة الألعاب الافريقيه بالمغرب، والتي تعتبر من المراحل المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ،ولا نلتفت كل ما يقال حول حل الاتحاد لاننا ىببساطة ننتظر الصيغة النهائية لحكم محكمة التسوية الرياضيه.