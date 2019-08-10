رياضة | قنا يحصل على خدمات "بوشة" موهبة البنك الأهلي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنا يحصل على خدمات "بوشة" موهبة البنك الأهلي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي قنا في التعاقد مع اللاعب الصاعد عبد الرحمن طلعت الشهير بـ"بوشه" ناشئ فريق البنك الأهلي، وذلك بعقد لمدة موسمين قادمين بداية من الموسم الجديد.

وسبق لـ"بوشة" اللعب بقميص منتخب الجيزة للناشئين وعدة أندية أخرى، حيث يجيد اللعب في مركز "السرد باك" والظهير الأيمن ولاعب خط الوسط المدافع.



وأعرب "بوشة" عبر تعاقده مع نادي القناة عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى أحد أعرق الأندية في الصعيد، مشيرا إلى أنه يأمل في الظهور بمستوى مميز ويساعد الفريق على تحقيق حلم أبناء قنا بالصعود للدوري الممتاز.

كما أنه تمنى أن يكون نادي قنا هو بوابته للتألق والانضمام للمنتخب المصري في قادم السنوات.