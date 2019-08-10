رياضة | أجويرو يغيب عن التشكيل الأساسي امام ويست هام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو يغيب عن التشكيل الأساسي امام ويست هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام فريق وست هام يونايتد، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : ايدرسون. Advertisements خط الدفاع : والكر - لابورتا - ستونز - زينتشينكو. خط الوسط : رودريجو - ديفيد سيلفا - دي بروين - رياض محرز. خط الهجوم : رحيم سترلينج - جابريل جيسوس.

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