رياضة | راحة للاعبي الأهلي لمدة 24 ساعة بعد مباراة إطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راحة للاعبي الأهلي لمدة 24 ساعة بعد مباراة إطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مباراة اطلع بره، بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار لاسارتي المدير الفني، بمنح اللاعبين يوم واحد بسبب ارتباط الفريق، بمباراة أمام بيراميدز سبورت، يوم 17 من الشهر الجاري، ضمن منافسات كأس مصر.

ويلتقي الأهلي إطلع بره الجنوب سوداتي، مساء غد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.