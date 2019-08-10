رياضة | بيراميدز VS النجم.. أرقام مثيرة من تاريخ مواجهات الأندية المصرية والكونغولية بالبطولات الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز VS النجم.. أرقام مثيرة من تاريخ مواجهات الأندية المصرية والكونغولية بالبطولات الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ فريق بيراميدز مشواره في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية مساء اليوم السبت، بمواجهة صعبة ضد فريق النجم الكونغولي (إيتوال دو كونجو)، في تمام الثامنة مساءًا على استاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 للبطولة.

ويشارك فريق بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي.

وإليكم تاريخ مواجهات الأندية المصرية والكونغولية في البطولات الإفريقية:- - تقابلت 4 أندية مصرية (الزمالك – الأهلي – سموحة – غزل المحلة) مع فريقين من الكونغو (كارا – ليوباردز) في 11 مواجهة سابقة طوال تاريخ مشاركاتهم بالبطولات الإفريقية. - حققت أندية مصر 6 إنتصارات خلال مواجهاتها السابقة ضد أندية الكونغو، بينما خسرت 5 مباريات، ولم تنتهي أي مباراة بالتعادل بينهما. Advertisements - سجلت الأندية المصرية 16 هدفًا، واستقبلت شباكها 12 هدفًا. - أول مباراة بين أندية مصر والكونغو، جمعت بين كارا برازفيل الكونغولي وغزل المحلة في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1974، وخسر بطل مصر 4-2، 2-1 ذهابًا وإيابًا علي الترتيب. - الزمالك أكثر الأندية المصرية التي التقت مع أندية الكونغو، وذلك خلال 4 مواجهات سابقة، فاز الأبيض في مباراتين، وخسر مباراتين، سجل 6 أهداف، واستقبلت شباكه 3 أهداف. - ليوباردز أكثر أندية الكونغو التي التقت مع الأندية المصرية، وذلك خلال 9 مواجهات سابقة، فاز في 3 مباريات وخسر 6 مباريات، وسجل المصريين 13 هدفًا في شباك الفريق الكونغولي واستقبلت شباكهم 6 أهداف. - تقابلت أندية مصر مع أندية الكونغو في مباراتين فقط في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بين الزمالك وليوباردز عام 2015، وفاز الأبيض ذهابًا 2-0 وخسر إيابًا 1-0. - التقت أندية البلدين في 6 مباريات سابقة علي أرض (مصر)، فازت أندية مصر في 5 مباريات وسجلت 13 هدفًا، بينما خسرت مباراة وحيدة واستقبلت 5 أهداف.

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