اونلاين | كورة ستار| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وويست هام بث مباشر يلا شوت بلس، اليوم السبت

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موعد مباراة مانشستر سيتي وويست هام بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقلة لها تقام مباراة مانشستر سيتي وويست هام اليوم الاحد في تمام الساعة الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة على قنوات beIN SPORTS HD 2 وbeIN SPORTS HD 11 EN. على ملعب الاتحاد
تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع أمام ويست هام ايديريسون الكر، ستونز، اوتامندي، زيتشينكو رودي سيلفا، دي بروين، بيرناندو ،سترلينغ غابرييل خيسوس.
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