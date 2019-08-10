اونلاين | كورة لايف KORA STAR مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر كورة ستار YALLA SHOOT H الاسطورة متعدد Mahrez

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي الكرة الإنجليزية، صوب ستاد “لندن الأولمبي”، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ونظيره وست هام يونايتد، ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام حصريًا KORA GOAL، حيث تنطلق المبارة بينهما في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

ويستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بمباراة قوية أمام وست هام على كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.



يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر kora live، ويذكر أن مانشستر سيتي نجح في الحصول على لقب الدوري بعد منافسة شرسة مع الريدز استمرت حتى الجولة الأخيرة، قبل أن يحسمها السيتيزينز لصالحه بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.