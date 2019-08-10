الان تتابع أهلي جدة يطلب التعاقد مع علي معلول من القلعة الحمراء المصرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض – وكالات – الخليج 365

ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن اتصالات تجرى بين إدارة أهلي جدة السعودي ونظيرتها في الأهلي المصري، بشأن الحصول على خدمات اللاعب الدولي التونسي علي معلول.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية إن “النادي الأهلي السعودي دخل في مفاوضات جادة مع نظيره الأهلي المصري للتعاقد مع الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية”.

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وأشارت “الرياضية” إلى أن الصربي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لأهلي جدة، طالب إدارة ناديه بتدعيم الجبهة اليسرى.

ومنحت إدارة أهلي جدة نظيرتها في الأهلي المصري 72 ساعة للرد على عرض شراء علي معلول.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يطلب فيها أهلي جدة التعاقد مع معلول، بل طلب ذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذكرت الصحيفة أن إدارة أهلي جدة سترفع عرضها المادي المقدم للأهلي مقارنة بالعرض السابق الذي لم يلق استحسان إدارة القلعة الحمراء.

وانتقل معلول إلى الأهلي المصري في صيف 2016 قادما من فريق الصفاقسي التونسي، ونجح في تقديم مستويات مميزة برفقة الفريق الأحمر، حيث شارك صاحب الـ29 عاما في 34 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع تسعة أهداف أخرى.